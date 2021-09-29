У Кабміні спростували інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізу

У Кабміні спростували інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізу

За словами Стефанішиної, негативні цифри, які опублікували в ЗМІ, стосуються інших країн.

Повідомлення про те, що в ЄС заговорили про скасування безвізу з Україною, не відповідають дійсності.

Про це ефірі одного з українських телеканалів заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна.

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"Я розцінюю це, як інсценування перед самітом Україна-ЄС. Повністю можу спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму. Моя позиція базується на офіційному звіті Європейського союзу, за результатами якого ухвалюється рішення щодо продовження чи призупинення безвізу. А він говорить про те, що Україна відповідає безвізовим критеріям", - сказала Стефанішина.

Віце-прем'єрка зазначила, що у щорічному звіті ЄС, який опублікували понад місяць тому, йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення.

"Оці негативні цифри, які опублікували в ЗМІ, стосуються інших країн", - додала вона.

Нагадаємо:

У ЗМІ з'явилася інформація, що деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для низки третіх країн . Зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

. Зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.

Україна поки відвернула загрозу втрати безвізу

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