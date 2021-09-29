У Кабміні спростували інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізу

За словами Стефанішиної, негативні цифри, які опублікували в ЗМІ, стосуються інших країн.
Повідомлення про те, що в ЄС заговорили про скасування безвізу з Україною, не відповідають дійсності.
Про це ефірі одного з українських телеканалів заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна.
"Я розцінюю це, як інсценування перед самітом Україна-ЄС. Повністю можу спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму. Моя позиція базується на офіційному звіті Європейського союзу, за результатами якого ухвалюється рішення щодо продовження чи призупинення безвізу. А він говорить про те, що Україна відповідає безвізовим критеріям", - сказала Стефанішина.
Віце-прем'єрка зазначила, що у щорічному звіті ЄС, який опублікували понад місяць тому, йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення.
"Оці негативні цифри, які опублікували в ЗМІ, стосуються інших країн", - додала вона.
Нагадаємо:
- У ЗМІ з'явилася інформація, що деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для низки третіх країн. Зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.
- Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.