У Кабміні розповіли, скільки Верещук заробила на посаді очільниці МінТОТ

У Кабміні розповіли, скільки Верещук заробила на посаді очільниці МінТОТ

Ірина Верещук обіймає посаду МінТОТ від 4 листопада.

Ірина Верещук, яка обіймає посаду віцепрем’єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій два місяці, заробила в 2021 році понад 100 тисяч гривень.

Про це йдеться в інормаційному запиті 24 каналу.

В середньому за один місяць роботи Верещук нараховували понад 45 тисяч гривень. Зокрема, у листопаді Верещук отримал майже 46 тисяч гривень, а у грудні сума була більша - ледь не 55 тисяч гривень.

Нарахування Верещук у листопаді-грудні

Листопад

Фактично отримана зарплата – 45 873, 57 гривні.

Нарахована зарплата – 56 985, 80 гривень.

Зокрема, посадовий оклад становив 43 858, 18 гривень. Сума податків – 11 112, 23 гривень.

Серед них податок з доходів фізичних осіб – 10 257, 44 гривень, а військовий збір – 854, 79.

Грудень

Фактично отримана зарплата – 54 901, 55 гривня.

Нарахована зарплата – 68 200, 69 гривень.

Зокрема, посадовий оклад становив 56 317, 07 гривень. Сума податків – 13 299, 14 гривень.

Серед них податок з доходів фізичних осіб – 12 276, 13 гривень, а військовий збір – 1023, 01 гривні.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за нового віцепрем’єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук 4 листопада. До цього вона у ВР входила до комітету з питань нацбезпеки і оборони.

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