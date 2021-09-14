У Кабулі працівники аеропорту, в тому числі жінки, раптово повернулися на роботу — ЗМІ

У Кабулі працівники аеропорту, в тому числі жінки, раптово повернулися на роботу — ЗМІ

До своїх обов'язків знову приступили мінімум 100 жінок, що працюють в кабульському аеропорту.

Співробітники аеропорту в афганському Кабулі, включаючи жінок, повернулися на свої робочі місця.

Про це інформує телеканал TOLO news.

"Ми раді, що нас попросили відновити нашу роботу. Ми хочемо, щоб уряд тепер виплачувало нам зарплату. Поки що ми працюємо безплатно", — розповіла співробітниця аеропорту. За інформацією ЗМІ, до своїх обов'язків знову приступили мінімум 100 жінок, що працюють в кабульському аеропорту.

Дещо раніше приватних компаній, які забезпечували безпеку, тепер належать до управління цивільної авіації Афганістану. Поки ЗМІ не вдалося отримати коментарі представників захопив владу в країні радикального руху "Талібан".

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Нагадаємо, що авіасполучення в Афганістані для цивільних рейсів було припинено після того, як бойовики "Талібану" 15 серпня без бою увійшли в Кабул, а президент Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну. Після цього відразу кілька держав проводили в терміновому порядку до 31 серпня евакуацію своїх громадян і афганців, які співпрацювали з ними.

Злітно-посадкова смуга і термінали аеропорту Кабула сильно пошкоджені через події біля неї 26 серпня теракту.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Кабула знову почав приймати міжнародні комерційні рейси.

Нагадаємо:

Минулого тижня з Афганістану вперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс, який належить авіакомпанії катарських авіаліній. Літак "Qatar Airways" вивіз із Кабула двох українських громадян.

Понад тиждень аеропорт Кабула не працював, після того, як США і інші країни світу завершили масову евакуацію своїх громадян і афганців, які співпрацювали з представниками заходи. Після захоплення влади "талібами" десятки країн встигли вивезти понад 124 тисяч осіб. І все в умовах жахливої тисняви і терактів.

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