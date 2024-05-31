У Кам’янському зводять храм ПЦУ з урахуванням української архітектури та козацьких традицій

На знак подяки Андрій Білоусов отримав від Владики Симеона пам’ятну медаль.

На території Козацької церкви Пресвятої Покрови розпочалося будівництво храму Православної церкви України, який буде збудовано з урахуванням української архітектури та козацьких традицій, про це на своїй сторінці в Фб написав мер міста Андрій Білоусов.

За словами мера, це вагома духовно-культурна подія для міста.

Благословити початок робіт приїхав Владика Симеон – керуючий Дніпропетровською єпархією ПЦУ, архієпископ Дніпровський і Січеславський.

Багато років Козацька церква Пресвятої Покрови орендувала комунальне приміщення. Після звернення настоятеля церкви отця Феодосія до міського голови Андрія Білоусова це питання було вирішено, і будівля вже у власності релігійної громади. В майбутньому її буде переобладнано в духовно-соціальний центр при храмі.

Допомагає місто й по інших напрямках, з будівництвом паркану, встановленням воріт, благоустроєм території та іншим.

У жовтні 2023 року презентований проєкт майбутнього храму схвалив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час свого візиту до Кам’янського.

На знак подяки Андрій Білоусов отримав від Владики Симеона пам’ятну медаль, присвячену п’ятій річниці Об’єднавчого Собору, вручення Томосу про автокефалію та інтронізації Предстоятеля ПЦУ.

«Вітаю громаду Кам’янського з визначною подією. Разом здолаємо всі труднощі та вистоїмо. Віримо в Україну!»,- зазначив Андрій БІлоусов.