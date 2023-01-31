У Канаді нижня палата парламенту закликала уряд визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Про це пише Укрінформ.

Заяву запропонувала депутатка від Нової демократичної партії Гізер Макферсон.

“Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною Росією групою “Вагнер” прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією”, - йдеться у тексті.

Водночас у Канаді рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних належить до повноважень уряду, тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання.

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Нагадаємо, втрати російської армії перевалили за 126 тисяч - за добу ЗСУ ліквідували 650 солдатів.

Як повідомили у Генштабі, до лікарні у тимчасово окупованій Луганській області доправили близько 300 поранених найманців "Вагнера".

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