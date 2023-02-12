У Канаді збили невпізнаний об'єкт, який порушив повітряний простір країни

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Повітряні сили збили об'єкт над Юконом.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Канадські та американські літаки були підняті у повітря та американський F-22 успішно обстріляв об'єкт.

«Я розмовляв із президентом США Джо Байденом сьогодні вдень. Зараз канадські сили проаналізують уламки об’єкта», - написав він.

Також президент Канади подякував повітряним силам за спостереження за Північною Америкою.

Нагадаємо, що раніше ВПС США збили в небі загадковий об'єкт розміром з автомобіль. Подія сталася неподалік кордону.

Додамо, що раніше США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами і опинилася над Атлантичним океаном, де її винищувачі знищили за наказом президента Джо Байдена.

Представники Міноборони США розповіли, що за кулею спостерігали протягом кількох днів після того, як вона увійшла в повітряний простір країни.

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