У Канаді зробили заяву щодо використання їхньої зброї в Курській області

Канада заявила, що не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке вона передає Україні.

Україна може вільно використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії.

Про це заявили у Міністерстві національної оборони Канади, пише CBC News.

"Українці краще всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність. Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні", - заявила речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

Країна передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

Як стверджують у виданні, кадри, зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.

Втім невідомо, чи було канадське озброєння в руках українських бригад, коли ті розпочали операцію з прориву в Курську область.

Пулен підкреслила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю - міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.

Нагадаємо, Велика Британія також дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ, проте діє стара заборона на застосування ракет Storm Shadow.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.