У Казахстані розповіли, чи визнають вони фейкові "ЛНР" та "ДНР"

У Казахстані розповіли, чи визнають вони фейкові "ЛНР" та "ДНР"

Казахстан не допомагатиме Москві обходити санкції.

У Казахстані заявили, що вони не визнають псевдореспубліки "ЛНР" та "ДНР", а також те, що окупований Крим є російським, оскільки поважають територіальну цілісність України.

Про це 5 квітня заявив міністр іноземних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, пише "Радіо Свобода".

Він також наголосив, що Казахстан до санкцій Заходу проти РФ не приєднається, проте не допомагатиме окупантам їх обходити.

"Для нас важливо не допустити негативного впливу цих санкцій на розвиток нашої економіки, а також щоб наша територія не використовувалася для обходу цих санкцій", - сказав міністр.

У відповідь на питання про те, чому Казахстан утримався під час голосування в ООН щодо двох резолюцій, що вимагають виведення російських військ з України, глава казахстанського МЗС сказав: "Утриматися — це також позиція".

Раніше перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив, що його держава підтримує територіальну цілісність України та не визнає недореспублік. Сулейменов заявив, що Казахстан не допомагатиме Москві обходити санкції, накладені Заходом у зв'язку з вторгненням російських військ в Україну.

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