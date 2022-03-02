Президент Казахстану поспілкувався із Володимиром Зеленським: подробиці

Володимир Зеленський підтвердив переговори зі своїм колегою.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із своїм колегою з Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.

"Касим-Жомарт Токаєв заявив про важливість досягнення домовленості на переговорах з метою зупинення та подальшого припинення бойових дій в Україні. Глави держав домовилися про співпрацю двох країн у гуманітарній сфері", - йдеться у повідомленні.

Президент Зеленський підтвердив, що він розмовляв зі своїм колегою.

"Обговорили складну безпекову ситуацію в регіоні. Домовилися співпрацювати в гуманітарних питаннях. Тримаємо подальший зв'язок", - йдеться у повідомленні.

Щойно завершилася розмова з @TokayevKZ. Обговорили складну безпекову ситуацію в регіоні. Домовилися співпрацювати в гуманітарних питаннях. Тримаємо подальший зв'язок. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Втрати росіян, які воюють проти України: