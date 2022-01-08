"У Казахстану є все, щоб розібратися з протестами": США намагаються з'ясувати навіщо знадобилася допомога ОДКБ

"У Казахстану є все, щоб розібратися з протестами": США намагаються з'ясувати навіщо знадобилася допомога ОДКБ

США стежитимуть за діями сил ОДКБ та закликав їх не порушувати права людини.

США намагаються з'ясувати, навіщо влада Казахстану звернулася за допомогою ОДКБ для придушення заворушень.

Про це заявив голова Держдепу Ентоні Блінкен, пише "Інтерфакс".

"У влади Казахстану є все для того, щоб самостійно розібратися з протестами. Тому неясно, чому їм знадобилася допомога ззовні", — сказав він.

"Ми прагнемо отримати більше інформації про це", — додав Блінкен.

Він повторив, що США слідкуватимуть за діями сил ОДКБ та закликав їх не порушувати права людини.

Раніше Блінкен розповів, чому не можна порівнювати ситуації в Казахстані та Україні.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.

Декілька днів поспіль у Казахстані продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.

Що відбувається у Казахстані – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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