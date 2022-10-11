У КДБ Білорусі вигадали, що Захід може застосувати тактичну ядерну зброю проти РБ та Росії

У Білорусі також вигадали створення на території Польщі, Литви та України терористичних груп для серії терактів.

Голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що західні країни нібито розглядають можливість застосування тактичної ядерної зброї щодо республіки та Росії.

Про це очільник КДБ сказав у ефірі білоруського телебачення, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Тертель також сказав, що КДБ відомо про начебто підготування в Білорусі серії терактів з урахуванням створення спільного угруповання збройних сил із РФ. Очільник КДБ поділився вигадками, що на території Польщі, Литви та України створюються терористичні групи, яких підтримують спецслужби країн Заходу.

В цьому контексті Тертель і заявив, що західні країни нібито розглядають як один із варіантів можливість застосування тактичної ядерної зброї щодо Білорусії та Росії.

Загроза для України з боку Білорусі

Ймовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною зростає через новопризначеного Росією командувача війною Сергія Суровікіна. Адже він керуватиме також армією РБ як союзної держави, пояснив військовий експерт Михайло Самусь.

Водночас Росія продовжує перекидати на територію Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, повідомили 11 жовтня в українській розвідці.

Цього ж дня у Білорусі стартувала комплексна перевірка збройних сил: військові частини та підрозділи відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань.

Як пояснв військовий експерт Олег Жданов, Білорусі для нападу на Україну потрібно провести часткову або повну мобілзацію своїх військ, проте забезпечити усіх необхідною зброєю навряд вдасться, адже РБ ешелонами віддає її Росії.

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