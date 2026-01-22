ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
729
Час на прочитання
2 хв

У Хорватії зробили заяву про поступки України територіями

За словами хорватського прем’єра, всі мирні угоди мають два аспекти – коли їх підписати та історичні наслідки, тобто 5-10-20 років по тому. 

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Хорватії.

Прапор Хорватії. / © Pexels

Загальна ситуація з Україною має три основні елементи, серед яких першочерговий – завершення війни. Однак поки що ситуація не настільки позитивна, як би хотілося.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час «Українського сніданку» в Давосі, пише zn.ua.

«Якщо говорити про обмеження та санкції, послаблення російської економіки, все те, що мало б дати ефект, воно поки не перейшло політичний в ефект в Росії. Це основна проблема. Ми пильно стежимо за ситуацією в Росії. Там нема ні опозиції, ні свободи слова. Ми знаємо, що це не зміниться», – наголосив Пленкович.  

Він наголосив на тому, що перед тим, як вирішувати питання вступу України до ЄС, потрібно закінчити війну. За словами прем’єра Хорватії, всі мирні угоди мають два аспекти – коли їх підписати та історичні наслідки, тобто 5-10-20 років по тому. 

«Моя порада не залишати навіть чорнильної плями натяку на те, що Україна може поступитися навіть частиною території. Бо це створить прецедент для долі стабільності Європи у майбутньому», – підсумував Пленкович.

Нагадаємо, аналітики ISW продовжують наголошувати на тому, що Кремль відкидає надії на мир і висуває нові територіальні апетити. Окрім того, у Москві заявляють про вирішення так званих «корінних причин» вторгнення РФ. Заяви кремлівських чиновників намагаються виправдати перед внутрішньою аудиторією свою відмову від будь-яких умов, що випливають з переговорів на саміті в Давосі.

Дата публікації
Кількість переглядів
729
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie