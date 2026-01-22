У Хорватії зробили заяву про поступки України територіями

Прапор Хорватії. / © Pexels

Загальна ситуація з Україною має три основні елементи, серед яких першочерговий – завершення війни. Однак поки що ситуація не настільки позитивна, як би хотілося.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час «Українського сніданку» в Давосі, пише zn.ua.

«Якщо говорити про обмеження та санкції, послаблення російської економіки, все те, що мало б дати ефект, воно поки не перейшло політичний в ефект в Росії. Це основна проблема. Ми пильно стежимо за ситуацією в Росії. Там нема ні опозиції, ні свободи слова. Ми знаємо, що це не зміниться», – наголосив Пленкович.

Він наголосив на тому, що перед тим, як вирішувати питання вступу України до ЄС, потрібно закінчити війну. За словами прем’єра Хорватії, всі мирні угоди мають два аспекти – коли їх підписати та історичні наслідки, тобто 5-10-20 років по тому.

«Моя порада не залишати навіть чорнильної плями натяку на те, що Україна може поступитися навіть частиною території. Бо це створить прецедент для долі стабільності Європи у майбутньому», – підсумував Пленкович.

Нагадаємо, аналітики ISW продовжують наголошувати на тому, що Кремль відкидає надії на мир і висуває нові територіальні апетити. Окрім того, у Москві заявляють про вирішення так званих «корінних причин» вторгнення РФ. Заяви кремлівських чиновників намагаються виправдати перед внутрішньою аудиторією свою відмову від будь-яких умов, що випливають з переговорів на саміті в Давосі.