У Китаї назвали обидві сторони Тайванської затоки своїми

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що територія по обидві сторони Тайванської затоки належить КНР.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломат наголосив, мовляв, протягом останнього часу поширюється "абсурдна логіка", що звинувачує Пекін в порушенні статус-кво і стабільності в Тайванській затоці.

"Така логіка є абсурдною, а висновок небезпечним", - сказав Цинь.

Натомість, Китай у питаннях Тайванської затоки вважає правильним і доречним захистити свій суверенітет. За словами голови МЗС КНР, "справедливі люди" можуть бачити, хто займається "гегемонськими знущаннями та зарозумілими практиками".

"Це не материковий Китай, а сепаратистські сили Тайваню, що виступають за незалежність Тайваню, і жменька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грає з вогнем на Тайвані, врешті-решт опікуються", - заявив Цинь Ган.

Нагадаємо, у Китаї на початку квітня оголосили триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників. Навчання тривали кілька днів.

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