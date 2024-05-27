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У Китаї повідомили, чи візьмуть участь у мирному саміті щодо України

У Китаї повідомили, чи візьмуть участь у мирному саміті щодо України

Прапор Китаю. / Фото: Associated Press

Війну в Україні Пекін називає "кризою".

Китай поки не може підтвердити, що офіційна делегація їхньої країни візьме участь у Глобальному мирному саміті у Швейцарії, що відбудеться 15-16 червня.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє "Укрінформ".

З її слів, Пекін поки не має будь-якої інформації з цього приводу.

"На даний момент я не можу надати інформацію з цього питання", - сказала Мао. 

Представниця МЗС КНР заявила, мовляв, країна займає об’єктивну позицію щодо врегулювання "української кризи", а тому підтримує будь-які зусилля, що сприятимуть мирному вирішенню.

"Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної і Україною, і Росією, з рівноправною участю всіх сторін та об’єктивним обговоренням усіх мирних ініціатив", - наголосила китайська дипломатка.

Нагадаємо, видання ВВС пише про те, що російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін намагаються "проштовхнути" свою ідею закінчення війни в Україні. Зокрема, Пекін і Москва наполягають на "політичному вирішенні" питання війни в Україні.

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