У Китаї пояснили свою позицію щодо "української кризи"

У Китаї заявляють, що у питаннях війни Росії в Україні, яку в Пекіні вперто називають "українською кризою", виступають за переговори. Що більше - у КНР "не нагнітають ситуацію".

Про це заявив міністр закордонних справ Цінь Гань, пише The Guardian.

"Китай не нагнітає ситуацію в Україні, а виступає за мирне вирішення міжнародних суперечок шляхом діалогу та дипломатії", - заявив він.

За словами китайського дипломата, Пекін нібито "не має наміру брати участь у великій конкуренції за владу", додавши, що він виступає "проти спроб побудувати стіни та бар’єри", які перериватимуть міжнародні ланцюги постачання.

Нагадаємо, у Пекіні заявили, що не будуть продавати зброю жодній зі сторін війни - ні агресорці Росії, ні Україні. Що більше - КНР буде регулювати експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення "відповідно до законів і правил".

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