У Китаї вкотре назвали війну РФ в Україні "кризою" і заявили про "дружню співпрацю" з Москвою

Міністерство закордонних справ заявило, мовляв, щодо війни в Україні, яку Пекін вже десять місяців називає кризою, не надають перевагу жодній зі сторін. Щобільше - планують поглибити зв'язки з Москвою 2023-го.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, пише The Guardian.

Голова МЗС Китаю наголосив, що країна буде поглиблюватиме стратегічну та взаємовигідну співпрацю з Російською Федерацією.

"Що стосується кризи (війни - Ред.) в Україні, ми послідовно відстоювали фундаментальні принципи об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичних вигод із ситуації", - заявив Ван І.

Дипломат цинічно наголосив, що наразі "поглибилася добросусідська та дружня співпраця Пекіна з Москвою - всебічна стратегічна координація стала зрілішою і предметнішою".

Міністр також звинуватив Білий дім у тому, що, мовляв, погіршилися "американо-китайські відносини". За його словами, Піднебесна "рішуче відкинула помилкову політику Вашингтона", яка продовжувала нібито розглядати Пекін як свого "головного конкурента".

Нагадаємо, раніше посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України поставило КНР "у дуже складне становище". Він наголосив, що китайська влада не хоче "обирати між друзями" - Україною та Росією.

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