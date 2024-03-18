У Китаї заперечили звинувачення у постачанні зброї до РФ

Пекін вважає "несправедливою та невиправданою" критику за допомогу Росії.

Посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін розкритикував заяви про те, що Пекіна допомагає Російській Федерації у війні проти України. Мовляв, КНР не постачає зброю жодній стороні конфлікту

Про це китайський дипломат заявив в інтерв'ю газеті Neue Zürcher Zeitung.

Критику на адресу Китаю він назвав "невиправданою та дуже несправедливою". З його слів, від початку великої війни, яку Пекін досі називає "конфліктом", КНР "завжди підтримувала мирні переговори".

"КНР не продає летальну зброю регіонам конфлікту та залученим сторонам", - відповів Ван Шитін на запитання про те, чи надає Китай військову підтримку РФ.

Крім того, політик наголосив, що "Китай активно просуває мирні переговори від початку кризи". Крім того, Ван Шитін нагадав, що лідер КНР Сі Цзіньпін говорив з диктатором РФ Володимиром Путіним, президентами Володимиром Зеленським, Джо Байденом, Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми дуже сподіваємося, що мир незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко", - заявив дипломат.

Нагадаємо, видання Sky News з посиланням на дані розвідки США повідомило, що Китай допомагає Росії економічно та у сфері безпеки. Зокрема, у звіті розвідки вказується, що Пекін надає допомогу Москві, підтримуючи російську промислову базу.

Також раніше Китай оголосив про зміцнення дружби з Росією. Голова МЗС КНР Ван Ї каже, що Пекін готовий працювати над створенням нових рушійних сил співпраці з Москвою.

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