У Китаї знищили докази джерела лабораторного поширення коронавірусу — Трамп

Версія про поширення вірусу з китайської лабораторії набирає популярність.

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що влада Китаю вже знищила нібито існуючі докази поширення коронавірусу з лабораторії в Ухані.

Про це інформує Fox News.

За словами колишнього глави Білого дому, він спочатку був переконаний в тому, що коронавірус почав поширюватися з китайської лабораторії.

"Мені це здавалося цілком очевидним. Я заявляв про це вже давно. Я вважаю, що це, ймовірно, була випадковість. Але є і ті, хто вважає, що це не було випадковістю", — додав експрезидент.

Також читайте У китайському Гуанчжоу стрімко поширюється новий штам коронавірусу

При цьому він не думає, що розгляд з метою з'ясування обставин походження вірусу і його джерела не буде успішним, адже "Китай вже, ймовірно, позбувся багатьох доказів".

"Тепер уже дуже пізно. Як я вважаю, доказам було завдано серйозної шкоди", — зауважив колишній президент США.

Він підкреслив, що спочатку був час, щоб викрити Китай і отримати докази. При цьому він навіть звинуватив демократів у тому, що вони нібито з політичних мотивів перешкоджали проведенню такого розгляду.

Зараз версія про поширення вірусу з китайської лабораторії набирає в США популярність.

"Здавалося, що все це йде, а тепер це головна тема в Америці й, можливо, в усьому світі. Всьому світу було завдано страшний збиток. У цьому потрібно дійти до суті. А в ідеальному випадку ми повинні змусити Китай заплатити", — резюмував Трамп.

Раніше посольство Китаю в США заявила, що кампанія, покликана звинуватити Китай в тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу, тільки посилить боротьбу з пандемією.

Також президент США Джо Байден наказав американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в розслідуванні походження пандемії COVID-19.

Американський лідер пояснив, що в останньому аналізі щодо походження COVID-19 розвідувальне товариство зосередилося навколо двох основних сценаріїв: витоку з лабораторії та зараження твариною.

У США раніше заявляли про "підстави вважати", що китайські дослідники з Уханьского інституту вірусології (WIV) заразилися коронавірусною інфекцією за кілька місяців до початку пандемії COVID-19.

Читайте також:

Кілька країн закликали ВООЗ повернутися в Китай для пошуку джерела коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання