У Китаї звільнили міністра закордонних справ: його на посаді замінить прихильник Росії

Міністра закордонних справ КНР Цинь Гана звільнили після чуток про його тривале зникнення з дипломатичного поля зору нібито через хворобу. Його на посаді замінить очільник канцелярії Комісії ЦК КПК з закордонних справ Ван Ї, який раніше прагнув поглиблювати зв'язки з Росією.

Про це пише Sky News.

Востаннє Цинь Гана бачили на публіці 25 червня в Пекіні після зустрічі з офіційними особами Шрі-Ланки, Росії та В'єтнаму. Питання про його місцеперебування почастішали цього місяця, коли він не відвідав щорічну зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії в Індонезії.

Тепер його на посаді замінить попередник - очільник канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван Ї. Раніше він вже обіймав відповідну міністерську посаду від 2013 року до 30 грудня 2022 року і запам'ятався заявою про намір поглиблювати відносини з Росією.

Кандидатуру Ван Ї офіційно схвалили на засіданні постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР, який зазвичай збирається наприкінці місяця.

Зміни у китайській дипломатії відбулося після того, як Вашингтон відправив держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших високопосадовців на зустріч з представниками МЗС КНР у Пекіні. Візит стався на тлі "кризи" у відносинах, яка серйозно загострилася у лютому 2023 року, коли Пентагон збив китайський аеростат-розвідник біля узбережжя штатів Південна та Північна Кароліна.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Китай нібито продовжує постачати Росії нелетальне озброєння для війни проти України. Лише за 2023 рік Росія імпортувала китайських безпілотників на суму понад $100 мільйонів. Це у 30 разів більше, ніж імпортувала Україна.

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