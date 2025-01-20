У Києві хотіли вбити першого заступника очільника МОЗ: стали відомі гучні подробиці

У Києві чоловік та жінка готували вбивство високопосадовця. Нацполіція та СБУ затримали зловмисників, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Про кого йде мова в ексклюзиві TSN.UA розповіла Вікторія Панченко.

Замах на заступника глави МОЗ

Поліція та СБУ 20 січня затримали чоловіка і жінку, які готували замах на першого заступника глави МОЗ. Примітно, що правоохоронці не називають імені потенційної жертви підозрюваних, однак відомо, що посаду першого заступника міністра охорони здоров’я обіймає саме Сергій Дубров. А ось що заявили в Національній поліції України:

"Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Київської області, 36-річний чоловік та 29-річна жінка, готують вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я. Упродовж кількох місяців вони стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї"

Повідомляється, що зловмисники розробили детальний план, поступова реалізація якого відбувалась під контролем правоохоронців. На спробі придбати пістолет обох підозрюваних було затримано, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Правоохоронці затримали обох спільників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли вони саме купували пістолет, яким планували вбити посадовця. Наразі слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України - готування до умисного вбивства. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення»

Наразі прокурорами повідомлено про підозру киянину та його знайомій, які планували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я України. Примітно, що за даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити. Саме для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці. Слідчі просять у суді обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Нагадаю, що Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва, на якого ймовірно й готувався замах, 3-го березня 2023 року. "Сергій Дубров є відомим лікарем з багаторічним досвідом, який на практиці довів свій професіоналізм, має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості", – зазначили у відомстві.

Вбивство Фаріон

У липні 2024 року у Львові просто біля будинку вбили мовознавицю Ірину Фаріон. Ця трагедія сколихнула всю Україну. Тоді на пошуки вбивці було кинуто сотні поліцейських. Згодом правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка. Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова та заїхав до орендованого житла. Згодом з Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації - панаму, окуляри, сумку через плече. За даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки "готувалося не один день". Про це розповідав заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з В'ячеславом Зінченком.

За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Наразі хлопець перебуває під вартою. Примітно, що під час обрання йому запобіжного заходу хлопець заперечував провину, а численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною. Під час інших судових засідань хлопець не раз повторював, що Фаріон не вбивав, й зазначав, що путінський режим він засуджує.

Однак є в цій історії один цікавий нюанс. Після вбивства Фаріон у МВС заявили, що якби хлопця не зловили - жертв могло бути більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданням облрад, та ймовірно, готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський.

Нагадаємо, начальник Управління Державної охорони України (УДО) Олексій Морозов розповідав про замахи на президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: