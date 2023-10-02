У Києві – історична зустріч голів МЗС країн ЄС: деталі від Борреля

Це перша зустріч представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС.
У Києві 2 жовтня розпочинається зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка стане першою такою в історії поза межами Євросоюзу.
Про це повідомив очільник євродипломатії Жозеп Боррель.
"Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України – в ЄС", – йдеться в заякі Борреля 2 жовтня.
Він також сказав журналістам, що серед основних головних тем порядку денного зустрічі будуть:
- інтеграція України до ЄС,
- демонстрація підтримки з боку ЄС,
- підбиття підсумків важливих заходів, як-от західна військова допомога та подальше посилення санкцій проти Росії.
До слова, Боррель також запевнив, що підтримка України з боку ЄС не залежить від того, як розвиватиметься війна наступними днями чи тижнями. Політик також наголосив на необхідності надавати Україні більше зброї та робити це швидше.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є лише місяць! Україна має завершити реформи задля переговорів щодо вступу в ЄС
Читайте також: