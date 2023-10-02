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У Києві – історична зустріч голів МЗС країн ЄС: деталі від Борреля

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Києві – історична зустріч голів МЗС країн ЄС: деталі від Борреля

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Це перша зустріч представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС.

У Києві 2 жовтня розпочинається зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка стане першою такою в історії поза межами Євросоюзу.

Про це повідомив очільник євродипломатії Жозеп Боррель.

"Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України – в ЄС", – йдеться в заякі Борреля 2 жовтня.

Він також сказав журналістам, що серед основних головних тем порядку денного зустрічі будуть:

  • інтеграція України до ЄС,
  • демонстрація підтримки з боку ЄС,
  • підбиття підсумків важливих заходів, як-от західна військова допомога та подальше посилення санкцій проти Росії.

До слова, Боррель також запевнив, що підтримка України з боку ЄС не залежить від того, як розвиватиметься війна наступними днями чи тижнями. Політик також наголосив на необхідності надавати Україні більше зброї та робити це швидше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є лише місяць! Україна має завершити реформи задля переговорів щодо вступу в ЄС

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Дата публікації
Перегляди
331
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