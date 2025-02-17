У Києві можуть відновити рух Південним мостом столиці - подробиці

У Києві відзначили, що на сьогоднішній день нема потреби у подальшому закритті Південного мосту. Проте, для збереження безпеки громадян та забезпечення належного контролю на дорогах, влада розглядає можливість введення додаткових обмежень на рух транспорту. Рішення про подальші заходи, що стосуються руху через міст, буде ухвалюватися на наступному засіданні Ради оборони Києва.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Будемо відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом", - йдеться у повідомленні.

Раніше Південний міст був закритий або обмежений для руху з метою забезпечення безпеки в умовах військової ситуації в країні. Проте ситуація змінилася, і тепер виявилась можливість послаблення обмежень на рух. Влада намагається знайти оптимальний варіант, щоб забезпечити зручність для киян та водіїв, при цьому не ставити під загрозу безпеку. Крім того, додаткове регулювання руху може включати певні обмеження або змінення умов на самому мосту.

Водночас питання відновлення повного руху через Південний міст для всіх транспортних засобів залишається відкритим. Для прийняття рішення буде проведено засідання Ради оборони Києва, на якому і буде обговорено, чи є необхідність в остаточному скасуванні обмежень або на яких умовах рух через міст можна буде повністю відновити.

Нагадаємо, раніше ми писали, про те, чи їздитимуть у Києві маршрутки під час повітряної тривоги.

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