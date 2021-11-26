Пресмарафон Володимира Зеленського: дивитись онлайн

Захід триватиме три години.

У Києві розпочався пресмарафон "30 запитань президенту України" із Володимиром Зеленським, присвячений екватору його каденції.

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в країні до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь.

Як повідомили в Офісі президента, під час розмови із журналістами "будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо".

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