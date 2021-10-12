У Києві розпочався саміт Україна-ЄС: хто бере участь та що планують підписати

У Києві розпочався саміт Україна-ЄС: хто бере участь та що планують підписати

Зранку керівники інституцій Європейського Союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав глава Української держави. Вони поспілкувалися перед початком заходу.

Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розпочали засідання 23-го саміту Україна – ЄС, який відбувається в Києві.

Про це у вівторок, 12 жовтня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Зазначається, що у межах саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. За його результатами буде ухвалено спільну заяву.

Також президент України, президент Європейської ради та президент Європейської комісії зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

Нагадаємо:

Офіційний представник ЄС повідомив, що на саміті Україна та ЄС обговорюватимуть Угоду про асоціацію. У цьому контексті, за його словами, під час київського саміту будуть підписані три важливі угоди: щодо спільного авіаційного простору (угода " про відкрите небо "), що створить нові комерційні можливості для авіакомпаній, зокрема введе Україну у так званий low cost-авіапростір, ще дві угоди стосуються асоціації України з європейськими програмами Horizon Europe та Creative Europe . Обидві мають сприяти розвитку співпраці у науковій сфері, обмінам між науковцями та дослідниками, а також відкриттю нових перспектив для молоді в отриманні якісної освіти.

щодо спільного авіаційного простору (угода " "), що створить нові комерційні можливості для авіакомпаній, зокрема введе Україну у так званий low cost-авіапростір, . Обидві мають сприяти розвитку співпраці у науковій сфері, обмінам між науковцями та дослідниками, а також відкриттю нових перспектив для молоді в отриманні якісної освіти. Ще дві ключові теми, що прозвучать під час саміту, за словами джерела, – це координація зусиль у боротьбі з COVID-19 та безпека, яка буде однією з центральних тем.

Новини світу: Україна підпише угоду про спільний авіапростір із ЄС

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