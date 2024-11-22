У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Зранку 22 листопада у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Над територією країни фіксують безпілотники.

Про це повідомляють моніторингові канали та ПС.

Зауважимо, що сирени не лунають лише у західних областях, а також у деяких регіонах на півдні та в центрі.

Мапа тривог станом на 10:07 п'ятниці, 22 листопада.

О 10:06 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з півдня у напрямку Києва. Трохи пізніше військові інформували, що безпілотники зафіксовано на Черкащині, Чернігівщині та Сумщині. Напрямки руху дронів - південно-західний та західний.

Як повідомлялося, від ранку в Україні фіксують рух безпілотників. Зокрема, у Хмельницькій області лунали вибухи. ПС попереджали про загрозу БпЛА.

Читайте також:

"Це просто нелюди"! Очевидці про удар ракетою Рубіж по Дніпру