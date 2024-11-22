У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Існує небезпека дронів.
Зранку 22 листопада у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Над територією країни фіксують безпілотники.
Про це повідомляють моніторингові канали та ПС.
Зауважимо, що сирени не лунають лише у західних областях, а також у деяких регіонах на півдні та в центрі.
О 10:06 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з півдня у напрямку Києва. Трохи пізніше військові інформували, що безпілотники зафіксовано на Черкащині, Чернігівщині та Сумщині. Напрямки руху дронів - південно-західний та західний.
Як повідомлялося, від ранку в Україні фіксують рух безпілотників. Зокрема, у Хмельницькій області лунали вибухи. ПС попереджали про загрозу БпЛА.
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