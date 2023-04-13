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У Києві відкриють парламентський офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів ЄС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Києві відкриють парламентський офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів ЄС

Фото: Getty Images

Він має підвищити якість ухвалених законів, заявив Руслан Стефанчук.

У Верховній Раді відкриють офіс із підтримки адаптації законодавства України до положень права Євросоюзу. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

"Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості ухваленим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС", - написав Стефанчук. 

Серед основних завдань Офісу — це експертна, аналітична, інформаційна й документальна підтримка комітетів парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів. Діяльність офісу забезпечуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки. 

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Дата публікації
Перегляди
15
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