У Києві завершилися переговори Зеленського та держсекретаря США Блінкена: про що домовились

У Києві завершилися переговори Зеленського та держсекретаря США Блінкена: про що домовились

Завтра, 20 січня, Блінкен прибуде до Берліна, аби обговорити російську агресію проти України.

У Києві президент України Володимир Зеленський завершив переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це написав очільник України на своїй сторінці у Twitter.

Володимир Зеленський за підсумками зустрічі розраховує на посилення економічної та фінансової співпраці між Україною та США та на те, що рішення, які стосуються України, не ухвалюватимуть без участі української сторони.

"Я ціную особисту участь у деескалації ситуації навколо Росії. Дякуємо за політичну підтримку та підтримку безпеки. Розраховувати на посилення економічної та фінансової співпраці. Я впевнений, що без цього рішення не буде", - зазначив Зеленський.

Про дотримання принципу "Нічого про Україну без України" написав на своїй сторінці держсекретар Ентоні Блінкен.

I updated Ukrainian President @ZelenskyyUA today on our engagements with Russia last week and stressed there will be nothing about Ukraine, without Ukraine. I applaud Ukraine’s commitment to a peaceful resolution and urge Russia to pursue diplomacy as the only way forward. pic.twitter.com/A0cNX7k23m — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом України. Також Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та американськими дипломатами, що працюють в Україні.

Завтра, 20 січня, Ентоні Блінкен полетить до Берліна на зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини. У п'ятницю у нього заплановані перемовини з очільником російського МЗС у Женеві.