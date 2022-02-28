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У КМДА повідомили, як у Києві сьогодні працюватимуть магазини

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У КМДА повідомили, як у Києві сьогодні працюватимуть магазини

УНІАН

Влада Києва дає можливість людям ходити до магазинів.

Магазини у Києві, де від 28 лютого припиниться дія посиленої комендантської години, будуть відкриватися протягом усього дня поступово, не одразу.

Про це повідомив перший заступник глави КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада".

"Ми даємо можливість людям ходити до магазинів. Ці два дні, коли все було закрито, ми відпрацьовували логістику, щоб все, що можна сьогодні доставити в магазини. Я не обіцяю там великої різноманітності, але всі необхідні товари сьогодні там можна буде придбати", – наголосив Поворозник.

Посадовець наголосив, що зараз єдине, що зараз потрібно зробити – це доставити персонал у магазини.

"Тому магазини відкриватимуться поступово протягом дня", – сказав Поворозник.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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