У КМДА повідомили, як у Києві сьогодні працюватимуть магазини

У КМДА повідомили, як у Києві сьогодні працюватимуть магазини

Влада Києва дає можливість людям ходити до магазинів.

Магазини у Києві, де від 28 лютого припиниться дія посиленої комендантської години, будуть відкриватися протягом усього дня поступово, не одразу.

Про це повідомив перший заступник глави КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада".

"Ми даємо можливість людям ходити до магазинів. Ці два дні, коли все було закрито, ми відпрацьовували логістику, щоб все, що можна сьогодні доставити в магазини. Я не обіцяю там великої різноманітності, але всі необхідні товари сьогодні там можна буде придбати", – наголосив Поворозник.

Посадовець наголосив, що зараз єдине, що зараз потрібно зробити – це доставити персонал у магазини.

"Тому магазини відкриватимуться поступово протягом дня", – сказав Поворозник.