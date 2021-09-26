У КНДР назвали умови для відновлення зв'язків з Південною Кореєю

У КНДР назвали умови для відновлення зв'язків з Південною Кореєю

У КНДР також розкритикували Сеул за "ворожу політику".

Корейська Народно-Демократична Республіка готова відновити відносини з Південною Кореєю, якщо Сеул відмовиться від "ворожої" політики.

Відповідну заяву сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон озвучила в суботу, 25 вересня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що північнокорейська політикиня розкритикувала Сеул, який назвав нещодавні випробування зброї у КНДР "провокацією".

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Вона закликала Південну Корею відмовитися від "несправедливих стандартів подвійної гри, ворожої політики (щодо Північної Кореї), різних забобонів і ворожих коментарів, що руйнують довіру", якщо країна хоче, щоб Пхеньян відповів на її заклик до поліпшення відносин.

За словами Кім, якщо держави зможуть побудувати взаємну довіру, Північна Корея, можливо, відповість на заклики Сеула до заяви про офіційне припинення корейської війни, відновить міжкорейський офіс зв'язку і обговорить ще один саміт.

"Зараз (держави. - Ред.) не повинні витрачати час на звинувачення одна одної і вступати в словесну війну, - висловилася сестра Кім Чен Ина, додавши, що майбутнє двосторонніх відносин залежить від вибору, який зробить Південня Корея.

"Я не буду прогнозувати, що буде далі - легкий вітерець чи шторм", - підсумувала вона.

Лідери КНДР і Південної Кореї тричі зустрічалися у 2018 році, обіцяючи відновити міжкорейське економічне співробітництво.

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Однак у 2019 році, після провалу другого саміту Кім Чен Іна і тоді ще президента США Дональда Трампа, Пхеньян розірвав зв'язки з Сеулом. Це сталося, коли Білий дім відхилив вимогу Північної Кореї щодо значного послаблення санкцій в обмін на демонтаж застарілого ядерного об'єкта.

Заяви Кім Йо Чжон стали відповіддю на виступ президента Республіки Корея Мун Чже Іна на Генеральній асамблеї ООН, в якому він закликав лідерів Кореї, США і Китаю офіційно оголосити про завершення Корейської війни.

Кім Чен Ин пізніше заявив, що КНДР не зацікавлена в цій пропозиції, оскільки Сполучені Штати продовжуть дотримуватися своєї "ворожої" політики. Водночас диктатор вказав, що Північна Корея готова вести "конструктивні" переговори, якщо Сеул припинить її провокувати.

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