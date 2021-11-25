У КНДР заборонили шкіряні плащі і роздягають людей просто на вулицях: у чому причина

У КНДР заборонили шкіряні плащі і роздягають людей просто на вулицях: у чому причина

Мода на плащі поширилася серед місцевих багатіїв.

У КНДР заборонили носити шкіряні плащі. Поліціянти знімають їх з людей прямо на вулицях, а також влаштовують рейди у магазинах, конфіскуючи ці предмети одягу. Ці заходи вживаються, оскільки влада вважає "неповажним" копіювати культовий стиль лідера країни Кім Чен Ина, який має слабкість до шкіряних плащів.

Про це повідомляє Radio Free Asia,

Зазначається, що вперше він з'явився на публіці у цьому одязі 2019 року — в одному з телевізійних сюжетів. Останнім часом шкіряні плащі стала також носити молодша сестра Кім Чен Ина — член політбюро Кім Йо Чжон, яку багато хто вважає можливою наступницею брата. Шкіряний плащ став своєрідним символом влади, який не повинен бути доступним для простих громадян.

Плащі та пальта, а також, а також матеріали для їх пошиття в основному завозять з Китаю — з натуральної шкіри для еліти та зі штучної — для інших. Плащі з натуральної шкіри коштують у КНДР близько 34 доларів. Зі штучної — приблизно 16. При цьому середня місячна зарплата в країні становить близько 4 000 північнокорейських он (близько 0,66 долара).

Мода на плащі поширилася серед місцевих багатіїв. І донедавна на це не звертали уваги. Однак тепер настрої керівництва змінились. За словами одного з мешканців Пхеньяну, влада характеризує модний тренд як «нечисту тенденцію кидати виклик авторитету Вищого Сану». Вони проінструктували громадськість не носити шкіряні пальта, бо це «частина директиви партії — вирішувати, хто може їх носити».

Довгі шкіряні плащі увійшли до моди відносно недавно, а ось шкіряні куртки користуються тут популярністю з початку 2000-х років — під впливом південнокорейських фільмів.

Нагадаємо:

У Північній Кореї заборонили носити джинси. Заборону на одяг наклав лідер країни Кім Чен Ин.

Раніше очільник Північної Кореї Кім Чен Ин розпочав боротьбу із підлітковим сексом, який прирівняв до "державної зради". Диктатор вважає "сексуальну активність між підлітками" наслідком "капіталістичного впливу", а зокрема розповсюдження закордонної порнографії, яку молодь нібито зберігає на мобільних телефонах та USB-накопичувачах.

Новини світу: Кім Чен Ин прийшов подивитися на змагання бійців свого спецзагону

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