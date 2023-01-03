У кого більше шансів для нового наступу: російський опозиціонер оцінив сили України та РФ

Гудков попередив, що зараз Росія використовує час та готується до власних наступальних дій.

В України недостатньо ресурсів для подальшого контрнаступу, тому Росія використовує час, аби підготуватись до власного нового наступу.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Дмитро Гудков, інформує "24 канал".

За його словами, ситуація загалом розвивається на користь України, але дуже повільними темпами через недостатню допомогу Заходу. Росія використовує цей час та готується до власних наступальних дій.

"Логіка очевидна. Всі бачать, що тієї військової допомоги, яка зараз постачається (Україні. – Ред.), її недостатньо для наступу. Скільки там HIMARS поставили? 26? Я зараз точно не пам’ятаю, а їх у світі близько двох чи трьох тисяч, тобто це можна посилити помітно", – сказав Гудков.

На думку російського політика, цей рік через підготовку до виборів у США. Він припустив, що демократи і надалі виступатимуть за підтримку Києва, бо поразка України означатиме й поразку демократів. Водночас республіканці можуть заважати постачанням зброї.

"Тут дуже багато залежить не тільки від положення лінії фронту, а це ще залежить від дипломатичної війни, назвемо її так, інформаційної війни, яка є війною за суспільну думку, а дипломатична війна – війна за рішення, які приймають еліти", – підсумував Гудков.

Тим часом, РФ буде готувати своїх мобілізованих, купувати та виробляти зброю і техніку, а також укріплювати свої позиції.

Новий наступ Росії: останні новини

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що 2023 року росіяни можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, зараз РФ формує резерви, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни.

Ще раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Генерал заявляв, що цей наступ "може відбутися в лютому, в найкращому разі в березні, у гіршому — наприкінці січня".

А ось астролог Влад Росс вважає, що у лютому Путін хоче піти на Київ і захопити Рівненську АЕС.

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