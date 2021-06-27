У Колумбії влада заплатить 796 тисяч доларів за інформацію про тих, хто стріляв у вертоліт президента

У теракті ніхто не постраждав.
У Колумбії влада готова заплатити до 3 млрд песо (796 тисяч доларів — ред.) за інформацію, яка допоможе у розшуку осіб, які обстріляли вертоліт з президентом Іваном Дуке на борту.
Про це заявив міністр національної оборони республіки Дієго Молано в сервісі мікроблогів Twitter.
No vamos a escatimar esfuerzos hasta encontrar a los responsables del atentado terrorista contra el presidente @IvanDuque y su equipo de Gobierno. Ese fue el compromiso alcanzado en reunión de seguridad en Cúcuta con @MinInterior @DanielPalam, Cúpula Militar y Policial. pic.twitter.com/n93VLlzZLl— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 26, 2 021
"Нагорода в розмірі до 3 млрд песо пропонується тій людині, яка надасть інформацію, що дозволяє знайти винних в цьому терористичному нападі", — заявив Молано.
Нагадаємо, що невідомі обстріляли вертоліт, на борту якого знаходилися президент, міністр національної оборони, глава МВС Колумбії Даніель Паласіос і інші чиновники. На щастя, ніхто не постраждав.
Також Дуке пообіцяв продовжувати боротьбу з усіма злочинними угрупованнями, які діють на території країни.
Нагадаємо, що в Колумбії раніше щонайменше 17 осіб було вбито за п'ять днів протесту проти запропонованої податкової реформи. Також понад 800 осіб отримали поранення, коли поліція зіткнулася з демонстрантами в великих містах.
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