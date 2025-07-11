У команді Трампа Україну почали вважати "активом" — Клімкін

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У найближчому оточенні Дональда Трампа зростає усвідомлення важливості України як стратегічного активу.

Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«В оточенні Трампа також зростає розуміння, що Україна — це актив. А чому Україна не може бути активом? Не в сенсі копалин. Це хороша історія, на цьому можна заробити, але це не головне. А в сенсі людей», — пояснив дипломат.

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За його словами, саме через таких людей Україна стає цінною для США — навіть для потенційної адміністрації Трампа. Клімкін нагадав про нещодавнє відновлення військової допомоги Сполучених Штатів, яку частково фінансує НАТО.

«Це означає, що Альянс уже не лише союзник, а безпосередньо залучений у допомогу. І це серйозний сигнал», — наголосив він.

Колишній міністр також зауважив, що Трамп «точно не хоче виглядати лузером», а отже його політична логіка — це перемоги, а не відступи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір поновити постачання зброї Україні, реалізуючи її спершу союзникам по НАТО. Такий крок свідчить про суттєву зміну підходу до війни, що, ймовірно, спричинена його невдоволенням президентом РФ Володимиром Путіним через затягування мирних переговорів щодо України.

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Зауважимо, Reuters із посиланням на два джерела повідомило, що Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Україні відповідно до президентських повноважень, які використовував його попередник Джо Байден. Цей крок свідчить про новий інтерес чинного президента до захисту України.