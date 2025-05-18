У команді Трампа заявили про прорив у перемовинах між Україною та Росією

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. / © Associated Press

Реклама

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним.

Його слова цитує Clash Report.

“Завтрашня телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною і дозволить подолати затор, який виник у переговорному процесі”, — заявив Віткофф.

Реклама

Нагадаємо, що у понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп зателефонує Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Його мета — досягнути припинення вогню.