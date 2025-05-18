ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2256
Час на прочитання
1 хв

У команді Трампа заявили про прорив у перемовинах між Україною та Росією

Представник Трампа Стів Віткофф повідомив, що США вдалося скоротити розрив між позиціями України та Росії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. / © Associated Press

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним.

Його слова цитує Clash Report.

“Завтрашня телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною і дозволить подолати затор, який виник у переговорному процесі”, — заявив Віткофф.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп зателефонує Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Його мета — досягнути припинення вогню.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie