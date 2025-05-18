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У команді Трампа заявили про прорив у перемовинах між Україною та Росією
Представник Трампа Стів Віткофф повідомив, що США вдалося скоротити розрив між позиціями України та Росії.
Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним.
Його слова цитує Clash Report.
“Завтрашня телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною і дозволить подолати затор, який виник у переговорному процесі”, — заявив Віткофф.
Нагадаємо, що у понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп зателефонує Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Його мета — досягнути припинення вогню.