У Конгресі США погодили законопроєкт про заборону імпорту нафти з Росії

У Конгресі США погодили законопроєкт про заборону імпорту нафти з Росії

Заборонити імпорт нафти раніше закликав український президент Володимир Зеленський.

Керівники профільних комітетів Палати представників та Сенату Конгресу США 7 березня досягли згоди щодо законопроєкту про заборону імпорту енергоносіїв з Росії.

Про це пише російське видання ТАСС з посиланням на заяву законодавців.

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"Ми досягли згоди щодо подальших законодавчих кроків щодо заборони на імпорт енергоносіїв з Росії та призупинення нормальних торговельних відносин як з Росією, так і з Білоруссю", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, США готують нові санкції проти РФ за вторгнення до України. Зокрема, Штати хочуть заборонити постачання російської нафти. Такі ж обмеження планують і в європейських країнах.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, Палата представників вивчає питання про запровадження сильного законодавства, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки. Як заявила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, передбачається, що відповідний законопроєкт заборонить імпорт російської нафти та енергоносіїв до США, скасує нормальні торговельні відносини з РФ та Білоруссю.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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