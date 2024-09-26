У Конгресі США взялися за розслідування візиту Зеленського на збройовий завод

На тлі цього у Конгресі також вимагають звільнити пані посла України Оксану Маркарову.

У Палаті представників США звинуватили адміністрацію президента Джо Байдена у ймовірному зловживанні урядовими ресурсами, які могли дозволити президенту України Володимиру Зеленському через візит на оборонний завод у Пенсильванії начебто втрутитися у президентські вибори 2024 року.

Про це голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності Джеймс Комер заявив у Мережі.

Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав завод у Пенсільванії, який виготовляє 155-міліметрові артилерійські боєприпаси для ЗСУ. Комер підозрює, що поїздка була профінансована за гроші американських платників податків.

Політик також стверджує, що сам візит президента Україні начебто сприяв агітації за кандидатку у президенти від демократів Камалу Гарріс. Тож Комер повідомив, що шукає зараз документи від Білого дому, Міноборони та Міністерства юстиції щодо зловживання урядовими ресурсами.

"Якщо адміністрація Байдена – Гарріс намагалася використати іноземного лідера для отримання вигоди від президентської кампанії віцепрезидентки, це є зловживанням владою та зловживанням коштами платників податків", – йдеться в заяві голови комітету Палати представників з нагляду та підзвітності.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає від Зеленського негайно звільнити Маркарову з посади посла. Він звинуватив дипломатку в організації візиту президента на збройовий завод у Пенсильванії, щоб начебто допомогти демократам у виборчій кампанії.

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