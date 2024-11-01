У Конгресі заговорили про можливість ударів по військах КНДР в Україні

Американський конгресмен наголошує, що військам КНДР не місце в Європі.

Якщо війська Північної Кореї перебуватимуть в Україні та братимуть участь у боях на боці Росії, то США і НАТО мають розглянути можливість атаки безпосередньо на солдатів Кім Чен Ина.

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, участь північнокорейських солдатів у війні має стати червоною лінією для Вашингтона і Альянсу. Тернер наголосив, що Москва повинна "відкривати сезон»" на безкарні удари по Україні й запрошувати для цього іноземні війська.

"Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її", - наголосив Майк Тернер

Військовим КНДР не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну, заявив він. Саме тому, вважає конгресмен, в інтересах НАТО та Сполучених Штатів, "щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не маршували до європейської країни та не нападали на неї".

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти сил КНДР, якщо вони вступлять у бій проти українських сил.

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