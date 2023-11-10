У Конгресі заявили, що припинення допомоги Україні буде "помилкою цілого покоління"

Припинення допомоги не зупинить диктатора Путіна, а навпаки стимулює його нападати на інші країни.

Якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати Україну, то це буде помилкою для цього покоління та сильно вдарить по національним інтересам США.

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Про це заявив сенатор від Демократичної партії Джефф Мерклі, пише "Голос Америки".

Він наголосив, що рішення "викинути Україну за борт" американської підтримки могло б стати однією з найбільших зовнішньополітичних помилок цілого покоління для США

Політик зазначив, що припинення допомоги нашій країні потенційно призведе до появи тріщин у НАТО, тому вважає питання допомоги для України є вкрай важливим.

Мерклі також звернувся до доповідачів з питанням, чи зупиниться російський диктатор Путін, якщо Київ лишиться без допомоги.

Заступник державного секретаря Джеймс О’Браєн відповів: "Путін чітко дав зрозуміти, що як тільки він отримає те, чого хоче в Україні, він почне дивитися на країни Балтії, він почне дивитися на Польщу та інших ключових союзників".

Також він наголосив, що це рішення також покаже США як слабкого гравця в очах Китаю. У цьому контексті допомога Україні відіграє дуже важливу роль.

"Мене завжди вчили, якщо залишити наполовину виконану роботу, доведеться повернутися й робити її знову. Зараз українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію. Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому, і, ймовірно, це будемо ми. Тож я б краще протистояв Росії та її дестабілізуючим позиціям прямо зараз", – заявив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепартаменту Ведант Пател заявив, що Сполучені Штати однаково зосереджені на російській агресії проти України та бойовим діям між Ізраїлем та ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що у Державному Департаменті Сполучених Штатів заявили, що допомога для України та Ізраїля є "імперативом" для Вашингтона.

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