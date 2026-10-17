У Конгрес США внесли законопроєкт проти угоди Трампа з РФ: що хочуть заблокувати

Конгрес США / © Associated Press

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У Конгресі США 16 жовтня представили законопроєкт, спрямований на блокування домовленостей адміністрації президента Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального.

Ініціатором документа став старший демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс. Законопроєкт отримав назву Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act. До нього долучилися представники обох партій, зокрема республіканець Дон Бейкон.

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Документ передбачає заборону для Американської корпорації фінансування міжнародного розвитку інвестувати в російський енергетичний сектор. Також пропонується анулювати генеральні ліцензії, видані Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США, заборонити видавати такі дозволи надалі та зобов'язати адміністрацію запровадити санкції проти російської енергетики.

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Мікс заявив, що закупівля російського дизелю, на його думку, не знизить витрати американців, натомість забезпечить Кремлю додаткові доходи для продовження війни проти України. Він закликав Конгрес підтримати законодавчу ініціативу.

Раніше демократи Комітету із закордонних справ уже виступили проти рішення адміністрації Трампа дозволити закупівлі російського дизельного пального. Вони нагадали, що ще у квітні представили окремий законопроєкт End Russian Oil Windfalls Act, який також передбачає скасування пов'язаних із російською нафтою ліцензій та санкції проти нафтових компаній РФ.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп знову заявив, що Володимир Путін хоче закінчити війну проти України. Водночас на запитання журналістів про Володимира Зеленського президент США чіткої відповіді так і не дав.

До того ж 13 жовтня Трамп уже заявляв, що обидва лідери хочуть зупинити війну, але не знають, як цього досягти. Тоді він пояснював глухий кут ворожнечею між президентами та запевняв, що допоможе їм дійти згоди.

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