Сенатори США розкритикували "мирний план" Трампа щодо України: що кажуть

Конгрес США / © Associated Press

«Мирний план» із 28 пунктів, який адміністрація Дональда Трампа запропонувала для припинення війни Росії проти України, зіткнувся з жорсткою та двопартійною критикою з боку впливових сенаторів у Конгресі США. Законодавці вважають, що пропозиція є «катастрофою для інтересів Америки» і фактично винагороджує агресора.

Про це стало відомо з дописів американських політиків у соцмережі X.

Колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що оточення Трампа більше зосереджене на «задобрюванні російського диктатора Володимира Путіна», аніж на забезпеченні сталого миру.

«Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру — президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню було б катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була б катастрофою для спадку „миру завдяки силі“», — заявив Макконнелл.

Допис Мітча Макконнелла у мережі Х. / © Скріншот

Сенаторка-демократка Джин Шахін, співголова комітету закордонних справ Сенату, прямо заявила, що цей документ більше схожий на «план Путіна». Вона наголосила, що США повинні тиснути на агресора, а не представляти його інтереси:

«Що справді треба робити США — це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин».

Голова комітету збройних сил у Сенаті Роджер Вікер також висловив глибокий скептицизм щодо здатності плану забезпечити мир. Він зазначив, що угода має реальні недоліки. Вікер підкреслив, що Україну не можна примушувати віддавати її землі «одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна».

«Розміри та розташування збройних сил України — це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевнення, що надаються Путіну, не мають винагороджувати його лихі дії чи підривати безпеку США або їхніх союзників. Зокрема, будь-які припущення, що ми можемо забезпечувати контроль над озброєнням з таким серійним брехуном і вбивцею як Путін слід сприймати з особливим скепсисом», — наголосив Вікер.

Допис Роджера Вікера у мережі Х. / © Скріншот

Нагадаємо, у найближчі дні відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Вже затверджено склад української делегації та директиви для відповідних переговорів із США, союзниками України і представниками Росії.

Також повідомлялося, що американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями. У бік українського лідера пролунали погрози: якщо Київ не підпише її, то в майбутньому зіткнеться з набагато гіршою угодою.