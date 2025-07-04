Конгрес США. / © Associated Press

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Членкиня Палати представників і республіканка Анна Пауліна Луна здивувала причиною, чому США не будуть постачати зброю Україні.

Про це конгресвумен-республіканка написала у мережі Х, повідомляє Clash Report.

З її слів, Штати нібито не будуть постачати Україні зброю через заборону УПЦ Московського патріархату.

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“Я можу пообіцяти, що не буде фінансування зброї для вас”, - цинічно наголосила політикиня, звертаючись до президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, тим часом американський конгресмен-республіканець Дон Бекон розкритикував президента США Дональда Трампа через йог політику щодо агресорки Росії та її диктатора Володимира Путіна. Він наголошує, що “час змінити стратегію”.

Зауважимо, сам Трамп зробив неочікувану заяву про припинення постачання зброї Україні. З його слів, Сполучені Штати Америки продовжують підтримку Києва.

Дата публікації 19:38, 02.07.25 Кількість переглядів 212 USAID - все! США залишають світ без фінансової допомоги