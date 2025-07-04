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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Конгресі США вигадали причину, чому не будуть постачати зброю Україні

У Вашингтоні звинувачують Україну. Мовляв, причина у діях Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Конгрес США.

Конгрес США. / © Associated Press

Членкиня Палати представників і республіканка Анна Пауліна Луна здивувала причиною, чому США не будуть постачати зброю Україні.

Про це конгресвумен-республіканка написала у мережі Х, повідомляє Clash Report.

З її слів, Штати нібито не будуть постачати Україні зброю через заборону УПЦ Московського патріархату.

“Я можу пообіцяти, що не буде фінансування зброї для вас”, - цинічно наголосила політикиня, звертаючись до президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, тим часом американський конгресмен-республіканець Дон Бекон розкритикував президента США Дональда Трампа через йог політику щодо агресорки Росії та її диктатора Володимира Путіна. Він наголошує, що “час змінити стратегію”.

Зауважимо, сам Трамп зробив неочікувану заяву про припинення постачання зброї Україні. З його слів, Сполучені Штати Америки продовжують підтримку Києва.

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