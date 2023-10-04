У Косово посилюють сили НАТО: Румунія відправить додаткові війська

Румунія відправить додаткові війська для посилення сил НАТО в Косові.

Румунія відправить роту військових для посилення миротворчих сил НАТО в Косово після зростання напруженості з Сербією.

Про це повідомив посол Румунії при НАТО Дан Некулаєску у соцмережі Х.

"Згідно з нещодавнім рішенням НАТО, Румунія відправить додатковий контингент на рівні роти до складу KFOR. Наші сили і надалі робитимуть внесок у безпечне і захищене середовище на Західних Балканах", – йдеться у повідомленні.

Дан Некулаєску наголосив, Чорне море і Західні Балкани мають стратегічне значення, тому "ми повинні тримати ці регіони в центрі уваги НАТО".

KFOR – військова місія під егідою НАТО з підтримання миру в Косові. До складу миротворчих сил входять війська 28 країн.

Нагадаємо, НАТО схвалило відправлення додаткових сил до Косова після заворушень на косовсько-сербському кордоні.

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