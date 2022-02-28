"У кожній розмові чую щиру повагу" - Зеленський про підтримку України партнерами

Українці показали світу, хто ми є, зауважив президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що напад Росії на Україну продемонстрував справжню силу і незламність українського народу, який роками не помічав, на що насправді здатен. Нині ж партнери висловлюють щиру повагу за мужність і непереборність України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у новому відеозверненні 28 лютого.

"П'ята доба повномасштабного вторгнення Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі. В чомусь не правильні, мають десятиліттями виконувати домашні завдання. Через це ми з вами не помічали, на що насправді здатні. А зараз проявили себе на повну. І це надихає! У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтеся, за чотири доби через російське вторгнення унаслідок обстрілів РФ загинуло 16 українських дітей, 45 діточок- поранено", - сказав Зеленський.