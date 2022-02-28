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"У кожній розмові чую щиру повагу" - Зеленський про підтримку України партнерами

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"У кожній розмові чую щиру повагу" - Зеленський про підтримку України партнерами

Associated Press

Українці показали світу, хто ми є, зауважив президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що напад Росії на Україну продемонстрував справжню силу і незламність українського народу, який роками не помічав, на що насправді здатен. Нині ж партнери висловлюють щиру повагу за мужність і непереборність України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у новому відеозверненні 28 лютого.

"П'ята доба повномасштабного вторгнення Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі. В чомусь не правильні, мають десятиліттями виконувати домашні завдання. Через це ми з вами не помічали, на що насправді здатні. А зараз проявили себе на повну. І це надихає! У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтеся, за чотири доби через російське вторгнення унаслідок обстрілів РФ загинуло 16 українських дітей, 45 діточок- поранено", - сказав Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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