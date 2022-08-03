"У кожного сім'я щось втратила": Зеленський розповів про відносини з Росією після війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не відомо, що саме має зробити Росія, аби відновити відносини з Україною після війни.

Кожен українець не забуде те, що віддав, кого віддав у війні.

Про це глава держави сказав у своєму виступі перед студентами Австралії.

"Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли та вбили наших людей. І я говорю вам від щирого серця. Можливо чи ні це у майбутньому, буде залежати тільки від Росії, і що для цього потрібно, я навіть не знаю, чи є той перелік", – зауважив президент.

"У кожного сім'я щось втратила і кожен занотував у себе всередині, і не забуде те, що віддав, кого віддав – батька, дитину, кінцівки на полі бою. Росія спроможна це повернути? Я не впевнений", – додав Зеленський.

Він зазначив, що тому Росії доведеться самій вигадувати щось для України та всього світу, щоб повернути хоча б якусь можливість для майбутнього співжиття з цілим світом.

"Це буде тільки їхнім питанням", – наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що воєнний злочин в Оленівці має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.

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