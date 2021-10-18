"У кожного свій напрямок": Разумков розповів, з ким із політиків не планує об'єднуватися

"У кожного свій напрямок": Разумков розповів, з ким із політиків не планує об'єднуватися

Разумкова відправили у відставку на початку жовтня.

Дмитро Разумков, відставку якого підтримала Верховна Рада 7 жовтня, коментуючи чутки про можливе об'єднання з Володимиром Гройсманом, Віталієм Кличком або Арсеном Аваковим, заявив, що він не розглядає ймовірність таких політичних союзів.

Про це ексспікер Ради заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Зокрема, Разумков сказав, що у нього "зараз немає переговорів з колегами". Водночас, він сказав, що не вважає, що це реалістичний сценарій, про який зараз говорять. За його словами, у кожного свій напрямок, у кожного своє бачення.

"Я думаю, що і у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича… кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проєкти. Але станом на сьогодні - з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливе", - сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова. Його попереднє місце довго порожнім не залишалось. Без жодної інтриги чи тривалої спікеріади буквально наступного дня в нього сів Руслан Стефанчук.

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