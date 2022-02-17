"У кожного своя мета": голова Міноборони пояснив "інсайди" ЗМІ про напад Росії

"У кожного своя мета": голова Міноборони пояснив "інсайди" ЗМІ про напад Росії

Припущення тих чи тих ЗМІ залежать від порядку денного тієї країни, звідки, і відбувається інформаційний вихід.

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи "інсайди" західних ЗМІ про можливе нове вторгнення Росії, заявив, що кожен має власні цілі у цій ситуації.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Жовта преса" робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати і давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", - висловився він.

Очільник Міноборони зауважив, що Україна відстежує зміни ситуації навколо кордонів, звіряє це з даними, які дають колеги і партнери, розвідувальні спільноти різних країн. У результаті, за його словами, фактаж збігається.

"Але оцінки, припущення, гіпотези і версії потім шикуються дуже по-різному. І вони дуже сильно залежать від порядку денного тієї країни, звідки, власне, і відбувається цей інформаційний вихід. Тут немає єдиного пояснення, у кожного своя повістка і своя мета", - заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що мета України - зберегти спокій і стабільність та стійкість в суспільстві.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України.

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