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"У кожного є вибір: бути людиною чи захищати зло": постпред України в ООН звернуся до російського колеги

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"У кожного є вибір: бути людиною чи захищати зло": постпред України в ООН звернуся до російського колеги

УНІАН

Кислиця закликав свого колегу не захищати зло.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до представника РФ Василя Небензі. Він наголосив, що у кожного є вибір - бути людиною чи захищати зло. 

Про це він сказав 27 лютого під час засідання Радбезу ООН. 

"На одному із минулих засідань я говорив про дітей та батьків, які пишаються або соромляться через вчинки своїх рідних. Мені здалось, що ви сприйняли мої слова дуже особисто. Я був би готовим взяти свої слова назад, якщо ви візьмете приклад зі свого колеги Олега Анісімова - голови делегації РФ, який на закритті міжурядової експертної групи щодо змін клімату у відповідь на емоційний виступ української делегації, а нам зараз складно говорити без емоцій. Він сказав, що "ті, хто бачать те, що відбувається, не знаходять ніякого виправдання нападу на Україну". Це було сказано під час закритої частини заходу, але підтверджено кількома учасниками, а пізніше і самим Анісімовим. У житті завжди є вибір. Наприклад, можна залишитись людиною, а можна продовжувати захищати зло. І цей вибір за кожним. Дякую", - сказав Сергій Кислиця. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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