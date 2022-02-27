"У кожного є вибір: бути людиною чи захищати зло": постпред України в ООН звернуся до російського колеги

Кислиця закликав свого колегу не захищати зло.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до представника РФ Василя Небензі. Він наголосив, що у кожного є вибір - бути людиною чи захищати зло.
Про це він сказав 27 лютого під час засідання Радбезу ООН.
"На одному із минулих засідань я говорив про дітей та батьків, які пишаються або соромляться через вчинки своїх рідних. Мені здалось, що ви сприйняли мої слова дуже особисто. Я був би готовим взяти свої слова назад, якщо ви візьмете приклад зі свого колеги Олега Анісімова - голови делегації РФ, який на закритті міжурядової експертної групи щодо змін клімату у відповідь на емоційний виступ української делегації, а нам зараз складно говорити без емоцій. Він сказав, що "ті, хто бачать те, що відбувається, не знаходять ніякого виправдання нападу на Україну". Це було сказано під час закритої частини заходу, але підтверджено кількома учасниками, а пізніше і самим Анісімовим. У житті завжди є вибір. Наприклад, можна залишитись людиною, а можна продовжувати захищати зло. І цей вибір за кожним. Дякую", - сказав Сергій Кислиця.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - 706
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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