"У кожної країни є право обирати колективну оборону": у Держдепі США відреагували на "червоні лінії" Кремля

"У кожної країни є право обирати колективну оборону": у Держдепі США відреагували на "червоні лінії" Кремля

У Сполучених Штатах Америки відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і НАТО.

Сполучені Штати Америки підтвердили незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.

Про це у вівторок, 29 вересня, заявив спікер Держдепу США Нед Прайс.

"У кожної країни є суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України", - написав він у Twitter.

Таким чином у Сполучених Штатах Америки відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і НАТО.

Нагадаємо:

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розширення інфраструктури НАТО на території України означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну. За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. "З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав Кулеба.

Новини світу: Україна готова до вступу в НАТО і очікує реального запрошення - заявив Зеленський

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