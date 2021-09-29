"У кожної країни є право обирати колективну оборону": у Держдепі США відреагували на "червоні лінії" Кремля

У Сполучених Штатах Америки відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і НАТО.
Сполучені Штати Америки підтвердили незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.
Про це у вівторок, 29 вересня, заявив спікер Держдепу США Нед Прайс.
"У кожної країни є суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України", - написав він у Twitter.
Таким чином у Сполучених Штатах Америки відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і НАТО.
Нагадаємо:
- Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розширення інфраструктури НАТО на території України означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну. За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. "З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав Кулеба.