У країн-членів НАТО поки що немає єдиного рішення щодо переговорів з РФ - Financial Times

У країн-членів НАТО поки що немає єдиного рішення щодо переговорів з РФ - Financial Times

За словами співрозмовників видання, знайти консенсус буде складно.

Країни-союзники по НАТО поки що так і не дійшли згоди щодо переговорів з РФ, яка вимагає підписати "договір", який Кремль називає "гарантіями безпеки", щодо невступу України до Альянсу.

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Про повідомляє Financial Times з посиланням на джерела у Північноатлантичному альянсі, пише "Новое время".

Так, за словами джерел видання, низка країн змирилася з необхідністю вести діалог з Москвою, оскільки вважають, що це допоможе переконати Росію відмовитися від нарощування військ на кордоні з Україною для можливого нового вторгнення на її територію.

"Проблема тут у тому, що якщо ви просто скажете ні, то у вас немає простору для переговорів", — пояснив один з високопоставлених дипломатів НАТО.

Натомість, міністри оборони країн Балтії одноголосно відкидають ультиматуми та вимоги Кремля.

"Ми бачимо агресивну позицію Росії - тільки посилення та подальша ескалація ситуації, що є серйозною загрозою не лише для України, а й для усієї Європи. Це життєво важливо для нашого регіону і всі союзники повинні мати єдину ситуаційну поінформованість та тісне співробітництво", — наголосив очільник Міноборони Естонії Калле Лаанет.

Нагадаємо, російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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