У Кремлі анонсували окремий "порядок денний" для можливої зустрічі Зеленського і Путіна

У Кремлі анонсували окремий "порядок денний" для можливої зустрічі Зеленського і Путіна

Сторони не обмежуватимуться мінським комплексом заходів.

Порядок денний можливої ​​зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським буде відрізнятися від порядку денного саміту "нормандської четвірки".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у вівторок, 12 жовтня, поінформував російський ТАСС.

"Ні, це не одне і те ж. Тут (в рамках "нормандської четвірки", - ред.) порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота", - зазначив Пєсков.

Водночас він наголосив, що перспективи проведення саміту в "нормандському форматі" на вищому рівні будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС.

"Зараз з високим ступенем ймовірності нам потрібно буде чекати зустрічі міністрів закордонних справ. А вже за підсумками цієї зустрічі ми з вами побачимо можливі контури евентуального саміту "нормандської четвірки", - резюмував Пєсков.

Нагадаємо:

Напередодні канцлерка ФРН Ангела Меркель і лідер Франції Еммануель Макрон провели переговори телефоном з главою Росії Володимиром Путіним . Розмова відбулася після бесіди Макрона і Меркель з президентом України Володимиром Зеленським.

. Розмова відбулася після бесіди Макрона і Меркель з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками перемовин стало відомо, що зустріч міністрів країн "нормандського формату" може відбутися в найближчі тижні. Політики вважають, що необхідно працювати над імплементацією в рамках Мінських домовленостей.

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